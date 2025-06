Aichacher Kunstnacht mit Ausstellungen, Flohmarkt, Live-Aktionen und Musik

Vielfältig wie noch nie: So soll die vierte Aichacher Kunstnacht werden. Am Freitag, 27. Juni, versammeln sich einer Mitteilung der Stadt Aichach zufolge mehr als 50 Kreative, Vereine, Verbände und Gastronomen rund um und auf dem Stadtplatz zum Künstler- und Erlebnismarkt. In diesem Jahr gibt es noch mehr Live-Aktionen und Mitmachangebote für Groß und Klein. Beginn ist um 17 Uhr.

Zu erleben gibt es unter anderem Motorsägen-Kunst mit Anton Schwarzmann, Live-Graffiti mit dem professionellen Künstlerduo VideoSckre, Straßenmalerei mit den Bunten, Live-Töpfern und Kinderschminken. Außerdem bietet ein Tattoo-Künstler seine bleibenden Werke live auf dem Markt an. Es gibt viele Mitmachstationen; die Stadt rät, sich bereits vorher zu überlegen, wo man aktiv werden möchte: Pustebilder, Farbschleuder, afrikanisches Trommeln, Kränzebinden, Aichi-Verzieren, Klangobjekte aus Naturmaterial basteln, Keramik bemalen, Mal-Labor auf Leinwand, historische Schreibstube, Kiesel vergolden (mit Blattgold) und eine echte Kinderschmiede laden dazu ein, kreativ zu werden.

Ausstellungen im Rahmen der Aichacher Kunstnacht

Auch Ausstellungen sind im Rahmen der Kunstnacht geöffnet. Beispielsweise wird der Köglturm zum Kunstnacht-Wochenende von namhaften Künstlerpersönlichkeiten aus Augsburg und Umgebung unter dem Titel „Southern Gravity“ von 17 bis 22 Uhr bespielt. Die Aichacher Galerie Schiele stellt Stein- und Bronzearbeiten des Künstlers Albert Krottenthaler aus und im Rathaus zeigen junge Kunstschülerinnen aus Adelzhausen mit ihrer Lehrerin Olha Karuza ihr malerisches Talent. Im Aichacher San-Depot kann zwischen 18 und 22 Uhr die Ausstellung „Farbsingen in dunklen Zeiten“ besucht werden.

„Die Bunten" aus Augsburg gestalten Leinwände mit Graffiti. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Es gibt ein breites Angebot an süßen und herzhaften Speisen – unter anderem mit Rahmflecken, Kässpatzen, Frühlingsrollen, Falafel und Tofu sowie Waffeln und Baumstriezel. Außerdem gibt es regionale Biere, Cidre, Kaffee und mehr.

Kunst- und Krempel-Flohmarkt in Aichach

Musik gibt es auf der Bühne am Maibaum vom Singer-Songwriter-Duo Tom und Häns jeweils ab 19.30 und 21.30 Uhr. Zudem steht am Tandlmarkt ein Straßenklavier, das zum Spielen einladen soll. Bei Schmuck Müller ist ein Trio-Auftritt geplant, der eine Überraschung werden soll. Die Jugendgruppe des Hofberg-Freilichttheaters aus Schiltberg hat einen Gastauftritt mit dem Kinderzirkus, der Chor der Lebenshilfe singt gleich nach der Eröffnung für die Besucherinnen und Besucher der Kunstnacht. Einen optischen Höhepunkt bietet das leuchtende Stelzenduo Hochformat nach Dämmerungseinbruch.

Bei der Aichacher Kunstnacht sorgen Künstlerinnen und Künstler für die musikalische Atmosphäre. Foto: Gerlinde Drexler (Archivbild)

Zum zweiten Mal können sich alle Interessierten im Rahmen der Kunstnacht wieder an einem Kunst- und Krempel-Flohmarkt beteiligen. Dieser befindet sich am Unteren Stadtplatz. Beginn ist mit Eröffnung der Kunstmeile um 17 Uhr. Alle Besucherinnen und Besucher können sich beteiligen. Tische oder Stände müssen selbst mitgebracht werden. Wer dabei sein möchte, sollte sich mit Angabe des ungefähren Platzbedarfs anmelden unter Telefon 08251/902-0 oder per E-Mail an stadtinfo@aichach.de. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Stand.

Über 30 Künstlerinnen und Künstler bei Aichacher Kunstmeile

Die Kunstnacht ist auch in diesem Jahr der Auftakt zur Aichacher Kunstmeile. Über 30 Künstlerinnen und Künstler aus dem Wittelsbacher Land zeigen Bilder, Skulpturen, Fotos und Installationen im öffentlichen Raum, in Schaufenstern und Innenräumen. Eine Besonderheit zur Kunstmeile ist die Fotokunstausstellung „Demenz neu sehen“ von der Desideria Stiftung, die auf großen Bauzaunbannern am Tandlmarkt aufgestellt wird. Zur Eröffnung der Kunstmeile bieten viele der teilnehmenden Geschäfte ein Programm bis in die Abendstunden. (AZ)