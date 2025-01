Landjugend überzeugt mit „S‘Herz am rechten Fleck“

Ein voller Erfolg war die Theaterpremiere der Landjugend Todtenweis am Samstag im Gollingsaal. Das Stück „S‘Herz am rechten Fleck“, eine „Bayerische G‘schicht“ in drei Akten von Hermann Schuster, kam beim Publikum bestens an.

