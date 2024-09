60 neue Auszubildende in den Kliniken an der Paar

Zur Begrüßung gab es unter anderem kleine Schultüten, gefüllt mit süßer Nervennahrung und praktischen Helfern für den Alltag: An den Kliniken an der Paar begannen in diesem Monat 60 junge Menschen eine Ausbildung in den beiden Krankenhäusern in Aichach und Friedberg.

23 starteten in eine einjährige Ausbildung zum Pflegefachhelfer oder zur Pflegefachhelferin, 35 begannen die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft und zwei werden zu Medizinischen Fachangestellten ausgebildet. Ebenfalls begrüßt wurden fünf neue sogenannte Bufdis, die ihren Bundesfreiwilligendienst beginnen. Damit gehören die Kliniken an der Paar als Eigenbetrieb des Landkreises nach eigenen Angaben zu den größten Ausbildungsbetrieben im Wittelsbacher Land.

121 Menschen erlernen an den Kliniken an der Paar derzeit einen Beruf in der Pflege

Landrat Klaus Metzger sagte einer Mitteilung zufolge: „Die Kliniken an der Paar haben in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen, wie erfolgreiches Engagement in der Nachwuchsgewinnung aussieht. Gerade in Zeiten des wachsenden Fachkräftemangels in der Pflege ist es entscheidend, jungen Menschen nicht nur eine fundierte Ausbildung, sondern auch eine Perspektive in einem sinnstiftenden Beruf zu bieten.“

Einen guten Start wünschte den neuen Auszubildenden auch Dr. Hubert Mayer, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar: „Wir hatten dieses Jahr bereits sehr früh alle Ausbildungsplätze vergeben und sogar eine Warteliste. Zusammen mit den Azubis, die momentan im zweiten oder dritten Jahr ihrer Ausbildung stehen, erlernen in unseren beiden Häusern aktuell 121 Menschen einen Beruf in der Pflege.“

Kliniken kooperieren bei Ausbildung ihrer Nachwuchskräfte mit externen Partnern

Für die einjährige Ausbildung zum Pflegefachhelfer kooperieren die Kliniken an der Paar mit der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe Aichach, für die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft mit der Pflegeschule Mering. Beide Schulen werden vom BBZ Augsburg der Lehmbaugruppe gGmbH getragen. Zwölf Auszubildende standen bereits in einem Vertragsverhältnis zu den Kliniken an der Paar und haben sich für eine weiterführende Ausbildung entschieden. Aus dem vorherigen Ausbildungsjahr konnten zum 1. September 19 frisch ausgebildete Pflegefachhelfer, Pflegefachkräfte und Medizinische Fachangestellte übernommen werden. Weitere fünf folgen zum 1. Oktober. Bewerbungen für das Ausbildungsjahr 2025 werden ab Mitte September entgegengenommen, per E-Mail an: bewerbung@klipa.de oder über das Karriereportal der Kliniken an der Paar unter www.klipa.de.