Auf die Wiesn am liebsten im schlichten Dirndl und in kurzer Lederhose

Mit dem Oktoberfest in München beginnt am Samstag zum 189. Mal das größte Volksfest der Welt. Millionen Besucher und Besucherinnen aus aller Welt strömen auf das Festgelände und in die Bierzelte auf der Theresienwiese. Da geht es aber nicht nur darum, zu feiern und Bier zu trinken. Wer etwas auf sich hält und traditionsbewusst ist, trägt dort Dirndl oder Lederhose. Dabei ist auch die Trachtenkleidung einem sich stetig wandelnden Trend unterworfen. Was heuer besonders gefragt sind, wissen Vincenza Adragna-Wach vom Trachtenpavillon in Merching und Wolfgang Sperr, der in Pöttmes Trachtenhosen nach Maß anfertigt.

