Aichach-Friedberg unter den Top 50 Landkreisen bei Anzahl der E-Bike-Besitzer

Die Beliebtheit von E-Bikes und Pedelecs steigt auch 2025 weiter an. Laut einer repräsentativen Umfrage des Energieanbieters Eon gibt inzwischen mit 28 Prozent mehr als jeder vierte Deutsche an, ein E-Bike oder Pedelec zu besitzen. Das sind gut drei Prozentpunkte mehr als noch im vergangenen Jahr und fast doppelt so viele wie 2020, als es etwa 15 Prozent waren. Der Landkreis Aichach-Friedberg landet unter den Top-50-Landkreisen in Deutschland.

Mit 35,6 Prozentpunkten liegt Aichach-Friedberg auf Platz 49 der Landkreise mit der höchsten Quote an E-Bike- oder Pedelec-Besitzern und damit über dem bayernweiten Durchschnitt von gut 30 Prozent. Zum Vergleich: Auf dem ersten Platz liegt der Landkreis Borken mit 52,5 Prozent. Eine Steigerung erlebte unter anderem die Altersgruppe zwischen 30 und 39 Jahren, die mit etwa 3,9 Prozentpunkten über dem Vorjahreswert lag und somit knapp über dem durchschnittlichen Wachstum von etwa 3,3 Prozentpunkten. Den geringsten Zuwachs verzeichnete die Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen mit lediglich 0,6 Prozentpunkten über dem Vorjahreswert.

Recyclebarkeit der Materialien spielt große Rolle bei E-Bike-Käufern

Damit, dass das Wachstum zeitnah stagnieren könnte, wird derzeit nicht gerechnet. Weitere Ergebnisse zeigen, dass etwa sechs Prozent der Menschen in Deutschland innerhalb des nächsten Jahres planen, sich ein E-Bike oder Pedelec zuzulegen. Familien mit Kindern im Haushalt verzeichnen sogar eine Zustimmung von knapp neun Prozent. Bei gut der Hälfte der potenziellen Käufer spielt die Recyclebarkeit der Materialien eine Rolle bei der Kaufentscheidung. (AZ)