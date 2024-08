Dauerregen lässt die Pegel an der Paar steigen

In Dasing ist seit Sonntagabend die Meldestufe 1 für den Pegel an der Paar erreicht. Am Montag lag der Pegel mit 138 Zentimetern fast 80 Zentimeter über dem Normalwert von 60 Zentimetern. Auch in Mering erreichte am Sonntag die Paar mit 90 Zentimetern kurzzeitig Meldestufe 1, doch bereits am Montag sank der Pegel auf 60 Zentimeter unter die Meldestufe. In Aichach kratzte der Pegel an der Meldestufe 1 und erreichte sie am Montagnachmittag.

In Mering sagt Feuerwehrkommandant Andreas Regau: „Wir beobachten natürlich den Wasserstand, doch noch sind wir nicht in Alarmbereitschaft.“ Es sei noch kein Vergleich zu der Situation im Juni dieses Jahres, als die Pegel an der Paar rasant anstiegen und die Hochwasserrückhaltebecken bei Merching und Steindorf geflutet werden mussten. Auch der Grundwasserstand sei noch weitgehend normal.

Icon Vergrößern Feuerwehrkommandant Andreas Regau sagt: „Noch ist alles ruhig an der Paar.“ Foto: Bernhard Weizenegger Icon Schließen Schließen Feuerwehrkommandant Andreas Regau sagt: „Noch ist alles ruhig an der Paar.“ Foto: Bernhard Weizenegger

Auch in Friedberg hat Feuerwehrkommandant Michael Geiger die Paar im Blick. „Bei uns ist noch alles ruhig“, sagt er. Geiger gibt aber den Bürgerinnen und Bürger einen wichtigen Hinweis: „Sorgen Sie rechtzeitig vor, ohne in Panik zu geraten.“ Man solle die Lichtschächte kontrollieren, ob eventuell Wasser eindringt. „Die Böden sind gesättigt, das Wasser steht auf den Feldern, aber noch gibt es keine Meldungen, dass Grundwasser in die Häuser gelangt.“

In Aichach führt der Flutgraben, der parallel zur Paar durchs Stadtgebiet führt, derzeit deutlich mehr Wasser als sonst. Der Pegel an der Paar, der normalerweise bei knapp über 60 Zentimetern liegt, stieg seit Samstagmorgen an und erreichte in der Nacht zum Sonntag gegen zwischen 2 und 3 Uhr einen ersten Höchststand mit 133 Zentimetern, bevor er geringfügig wieder stieg. Am Montagnachmittag lag er erneut bei 133 Zentimetern, gegen 16 Uhr nochmal um drei Zentimeter höher. Damit war Meldestufe 1 erreicht. Die Aichacher Feuerwehr behalte die Unwetterwarnungen und die Lage im Auge, sagt Martin Harlander, stellvertretender Notkommandant. Der Hochwasserschutz, der in den vergangenen Jahren in Aichach entstanden ist, habe sich allerdings schon mehrfach bewährt. Zuletzt beim Hochwasser Anfang Juni. Die Feuerwehr kann deshalb die Lage derzeit noch relativ gelassen beobachten. Erst ab Meldestufe 2 sei man ständig in Bereitschaft. Harlander hofft, dass es dazu nicht kommt. „Der Wetterbericht sagt schon wieder besser an.“