Der Naturschutzbeirat trifft sich zu seiner ersten Sitzung

Naturschutzbeiräte, ihre Stellvertreter und Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt kamen einer Mitteilung zufolge kürzlich zu ihrer ersten Sitzung in der neuen Amtsperiode zusammen. Der Beirat setzt sich aus Fachleuten des Naturschutzes, des land- und forstwirtschaftlichen Bereichs sowie des Jagd- und Fischereiwesens zusammen. Die Mitglieder können somit ein umfassendes Spektrum von Perspektiven in den Beirat einbringen, was für die Beurteilung von weitreichenden Naturschutzthemen von großem Vorteil ist. In der ersten Sitzung befasste sich der Naturschutzbeirat unter anderem mit Möglichkeiten zur Bekämpfung von Neophyten (gebietsfremden Pflanzen), einer möglichst schonenden Räumung von Gräben sowie Moorerhaltungsmöglichkeiten. (AZ)

