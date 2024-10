Die Vlf-Frauengruppe besichtigt das Schlossgut Blumenthal

Einen Ausflug unternahm die Frauengruppe des Verbands landwirtschaftlicher Fachbildung (Vlf) Aichach-Friedberg vor kurzem zum Schloss Blumenthal (Stadt Aichach). Ulla Kaspar, Mitgründerin der Blumenthaler Gemeinschaft, gab Einblicke in die Lebens- und Arbeitsweise der Blumenthaler und führte durch das Hotel. Einige der unterschiedlich eingerichteten Zimmer konnten besichtigt werden. Im Anschluss gings in die Schloßkapelle, in der regelmäßig Trauungen stattfinden. Beim Rundgang über den Hof wurden die verschiedensten Nutzungen vorgestellt. Es finden dort Kulturevents, Tagungen und vieles mehr statt. Einige Gebäudeteile werden von ansässigen Künstlern als Werkstatt, Verkaufs- oder auch als Praxisräume genutzt. Im Ziegenstall herrschte ein munteres Treiben der Tiere. Die Milch wird direkt am Hof verarbeitet und die Produkte im Hofladen vor Ort verkauft.

