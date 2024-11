Große Anerkennung für lebensrettendes Engagement

Im Pfarrzentrum St. Michael in Aichach stand ein besonderer Abend im Zeichen der Lebensrettung: Die jährliche Blutspendeehrung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Kreisverband Aichach-Friedberg würdigte 50 engagierte Blutspenderinnen und Blutspender für ihren herausragenden Einsatz. Die Ehrungen wurden von Robert Erdin, Kreisgeschäftsführer des BRK Aichach-Friedberg, in feierlichem Rahmen vorgenommen.

In diesem Jahr ehrte der BRK-Kreisverband: 21 Personen für ihre 50. Blutspende, 12 Personen für ihre 75. Blutspende, 14 Personen für ihre 100. Blutspende, 13 Personen für ihre 125. Blutspende, 4 Personen für ihre 150. Blutspende, 2 Personen für ihre 175. Blutspende, und eine Person für beeindruckende 200 Blutspenden.

Im Jahr 2023 wurden im Landkreis Aichach-Friedberg 6015 Blutspenden bei insgesamt 42 Terminen gesammelt, unter anderem in Gemeinden wie Affing, Aichach, Friedberg und Mering. Durchschnittlich 143 Spenderinnen und Spender pro Termin, darunter rund 10 Erstspender, trugen so zur Versorgung von Krankenhäusern und Kliniken bei. Um auch in Zukunft den Bedarf an Blutkonserven decken zu können, ruft der BRK-Kreisverband dazu auf, regelmäßig Blut zu spenden. Denn gemeinsam können Leben gerettet werden.