Knaxiade bringt den Kindergärten im Landkreis 6900 Euro

Bewegung macht Spaß – unter diesem Motto findet alljährlich die Knaxiade statt, eine Art Olympiade ohne Wettbewerbscharakter für Kindergartenkinder. An der 31. Knaxiade, die ursprünglich vom Turnverband und den Sparkassen ins Leben gerufen wurde, nahmen über 4.145 Kinder aus 69 Einrichtungen im Landkreis teil. Jedes Kind wird mit einer Medaille und Urkunde belohnt. Jeder teilnehmende Kindergarten bekommt von der Sparkasse eine Spende in Höhe von 100 Euro. Außerdem übernimmt sie die Kosten für Fortbildungen, die im Rahmen der Knaxiade angeboten werden. Die diesjährige Fortbildung stand unter dem Motto „Kinder-Yoga“. Mit der Referentin Marion Stark tauchten die Teilnehmer in die Welt des Kinderyogas ein. Birgit Cischek, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, freute sich, wieder so eine große Zahl von Erzieherinnen und Erziehern zur Spendenübergabe im Sparkassensaal begrüßen zu dürfen. Sie überreichte einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 6.900 Euro an die Kindergärten.

