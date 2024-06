Kommunale Hochbauförderung: Wer bekommt wie viel im Landkreis?

Im Landkreis Aichach-Friedberg profitieren 14 Projekte von der kommunalen Hochbauförderung für 2024. Über neun Millionen Euro beträgt das gesamte Fördervolumen.

Die kommunale Hochbauförderung des Freistaats Bayern für das Jahr 2024 sieht ein Ausschüttungsvolumen von fast 1,1 Milliarden Euro vor, um Gemeinden, Gemeindeverbände und kommunale Zweckverbände bei deren Bauvorhaben zu unterstützen. Davon gehen über 9,2 Millionen Euro an den Landkreis Aichach Friedberg. Insgesamt werden 14 Projekte gefördert.

Zuschüsse für drei Bauvorhaben im Landkreis Aichach-Friedberg

Der Landkreis Aichach-Friedberg wird mit etwas mehr als 2,6 Millionen Euro für drei Maßnahmen bedacht. Davon sind 1,26 Millionen Euro für die Generalsanierung und Erweiterung der Wittelsbacher Realschule in Aichach bestimmt und 166.000 Euro für die Erweiterung der Staatlichen Fachschule für Bau-, Elektro-, Maschinenbau- und Mechatroniktechnik Nördlingen, Standort Friedberg. Weitere rund 1, 2 Millionen Euro sind für Umbau und Generalsanierung der Sporthalle in Mering für Zwecke des Schulsports vorgesehen.

Die Kreisstadt Aichach kann mit einer Finanzspritze in Höhe von 700.000 Euro für den Neubau der Kindertageseinrichtung in der Holzgartenstraße rechnen. Die Gemeinde Adelzhausen erhält für den Neubau einer Kindertageseinrichtung einen Zuschuss in Höhe von 237.000 Euro.

Friedberg und Mering erhalten zusammen drei Millionen Euro Förderungen

Der Markt Mering erhält ebenfalls eine Förderung für drei Projekte in Höhe von fast 1,7 Millionen Euro. Den größten Posten mit 800.000 Euro bildet der Ersatzneubau mit Erweiterung des Kinderhorts an der Grundschule II in der Amberieustraße, gefolgt vom Neubau einer Kindertageseinrichtung am Mühlanger mit 630.000 Euro. Hinzu kommen noch 261.000 Euro für die Sanierung der Freisportanlagen im Stadion Mering für den Schulsport.

Die Stadt Friedberg erhält knapp über 1,3 Millionen Euro. Eine gute Million Euro ist für die Erweiterung der Grundschule Friedberg-Süd und den Umbau der Sporthalle vorgesehen. Für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung Maria Alber sind 240.000 Euro Zuschuss zugesagt.

Mehr als 1,5 Millionen Euro Zuschüsse für die Gemeinde Rehling

Auch der Schulverband Aindling kann für die Sanierung der Mittelschule am Lechrain mit Zuschüssen vom Freistaat Bayern rechnen. Es sollen 991.000 Euro fließen. Für die Gemeinde Hollenbach gibt es 147.000 Euro Förderung für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung Haus des Kindes St. Ulrich.

Für den Neubau eines Kindergartens erhält die Gemeinde Rehling 316.000 Euro Zuschuss. Der Umbau und die Sanierung der Kindertageseinrichtung werden zusätzlich mit über 1,2 Millionen Euro unterstützt.