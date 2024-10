Krönender Abschluss für die Woche der Kirchenmusik

Mit einem krönenden Abschlusskonzert ist die Woche der Kirchenmusik in der Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum zu Ende gegangen. Der musikalische Leiter und Organisator Rudolf Drexl und die vielen Beteiligten waren zufrieden mit den Besucherzahlen der Woche der Kirchenmusik, allen voran Geburtstagskind Professor Sibylle Brunner. Sie unterstützte an der Truhenorgel das Projektorchester. Die Weiterführung und der Termin für die sechste Woche der Kirchenmusik stehen auch schon fest: Am 5. Oktober 2025 ist der Start. Die Reihe dauert dann bis 12. Oktober.

Manuela Rieger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kirchenmusik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Maria Birnbaum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis