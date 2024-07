Neue Handwerksmeister aus dem Landkreis

Die Meisterschulen am Ostbahnhof in München feierten ihren Abschluss des Schuljahres 2023/2024. In einer feierlichen Zeremonie wurden 320 Absolventinnen und Absolventen aus verschiedenen Handwerksberufen geehrt. Die Meisterprüfungen wurden in den Gewerken Elektrotechnik, Friseurhandwerk, Feinwerkmechanik, Informationstechnik, Installations- und Heizungsbau, Landmaschinenmechanik, Metallbau und Zahntechnik abgenommen. Auch aus dem Landkreis sind vier neue Meister darunter. Nicole Kohnhäuser, die neue Schulleiterin der Meisterschulen, gratulierte den Absolventen.

In ihrer Rede zog sie einen Vergleich zwischen dem Schuljahr und einer Alpenüberquerung, die die Schülerinnen und Schüler durch verschiedene Etappen und Herausforderungen geführt und sie sowohl geistig als auch körperlich an ihre Grenzen gebracht hatte. Franz Xaver Peteranderl, Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, gratulierte den Jungmeisterinnen und - meistern und hob die Bedeutung der Meisterschulen am Ostbahnhof als herausragende Bildungsstätte hervor. Er betonte, dass das Handwerk eine zentrale Rolle bei der Bewältigung epochaler Herausforderungen wie Klimawende und Digitalisierung spielt. Im Anschluss an die Reden wurden die Klassenbesten von der Schulleiterin, dem stellvertretenden Schulleiter Alfred Erdt, Stadträtin Anja Berger und dem Handwerkskammerpräsident Peteranderl geehrt. Die besten Schulabschlussergebnisse erzielten der Elektrotechnik-Meister Marius Kappler mit einem Notendurchschnitt von 1,07, der Metallbau-Meister Daniel Bender (1,08) sowie der Elektrotechnik-Meister Christian Baumgartner (1,21).