Neue Juristin für das Landratsamt in Aichach

Kathrin Aicher heißt die neue Leiterin der Abteilung 2 „Kommunales und Soziales“ im Landratsamt Aichach-Friedberg. In ihrem neuen Aufgabenbereich wird sie es mit Themen wie Kommunalaufsicht, Kommunalwahlen, dem Kreisjugendamt oder auch verschiedenen sozialen Leistungen und Angeboten zu tun haben.

Die 32-jährige Juristin wohnt laut einer Mitteilung der Kreisbehörde mit ihrem Mann im Landkreis Donau-Ries und kommt ursprünglich aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck. Nach dem Abitur und einem Jurastudium in München startete Aicher am Münchener Verwaltungsgericht ins Berufsleben. Nach zweieinhalb Jahren ging es für Kathrin Aicher dann weiter ans Innenministerium. Dort durfte sie für nahezu vier Jahre in der Verfassungsschutzabteilung tätig sein und auch Themen rund um das Waffenrecht und Versammlungsrecht behandeln. Seit dem 1. September ist sie nun im Landratsamt als Abteilungsleiterin tätig und ist darüber sehr glücklich: „Meine neuen Kolleginnen und Kollegen haben mich sehr herzlich aufgenommen. Besonders auf das bürgernahe Arbeiten und den direkten Austausch freue ich mich sehr!“

Auch in ihrer Freizeit wird es Aicher gerade nicht langweilig, denn mit ihrem Mann baut sie derzeit ein Eigenheim. In ruhigen Stunden verbringt sie Zeit mit ihren zwei Katzen oder kümmert sich um ihre vielen Pflanzen. (AZ)