Neue Station des Geschichtspfad zur Schlacht auf dem Lechfeld eröffnet

„Zeitzeugnis der Geschichte – Spuren der Ungarnschlacht im Raum Todtenweis“ war das Motto, unter dem am Sonntag der Tag des offenen Denkmals in Todtenweis stand. In der Gemeinde eröffnete Götz Beck, Tourismusdirektor der Regio Augsburg, am Ulrichsmarterl im Ortsteil Sand eine neue Station des Geschichtspfads zur Schlacht auf dem Lechfeld.

Hauptveranstaltung im Wittelsbacher Land

Das war, zusammen mit der Eröffnung der neu renovierten Pfarrkirche St. Ulrich und Afra in Todtenweis, zugleich auch die Hauptveranstaltung zum Tag des offenen Denkmals im Wittelsbacher Land. Ein ausführlicher Bericht folgt.