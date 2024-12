Neun Azubis aus dem Landkreis gehören zu den Besten

Rund 9000 junge Menschen aus Bayerisch-Schwaben haben in diesem Jahr ihre Ausbildung in einem IHK-Beruf abgeschlossen. Die 105 Besten aus dem Wirtschaftsraum Augsburg hat die IHK Schwaben nun in feierlichem Rahmen geehrt. Darunter waren 77 Absolventen aus der Stadt Augsburg, 19 aus dem Landkreis Augsburg sowie neun aus dem Landkreis Aichach-Friedberg.

Von Automobilkaufmann bis Zerspanungsmechanikerin: In 180 Berufen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen werden derzeit rund 20.000 junge Menschen in Bayerisch-Schwaben ausgebildet. Sie legen damit einen wichtigen Grundstein für ihre berufliche Karriere. Die Besten jedes geprüften Ausbildungsberufs, die mit „sehr gut“ abgeschlossen haben, werden von der IHK Schwaben geehrt. Philipp Flamm, stellvertretender Vorsitzende der Regionalversammlung Augsburg-Land, würdigte bei der Feierstunde die Leidenschaft und Disziplin der Absolventen. Im Mittelpunkt der Feierstunde standen die Absolventen. Zu ihrem persönlichen Erfolg beigetragen, haben jedoch viele weitere Akteure: die Ausbildungsunternehmen ebenso wie die rund 5000 ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer der IHK, die Schulen, Eltern sowie all jene, die in Gremien und Ausschüssen die Grundlagen für eine qualitätsvolle Ausbildung legen.

