Schulungen in Aichach für Angehörige von Menschen mit Demenz

Die Schulungsreihe „Hilfe beim Helfen“ geht im Herbst in Aichach in eine neue Runde. Sie richtet sich einer Mitteilung zufolge an Angehörige von Menschen mit Demenz.

Pflegende Angehörige oder Zugehörige von Menschen mit Demenz wissen, dass sich mit Diagnose und fortschreitendem Krankheitsverlauf Begegnungen verändern, der Alltag ein anderer wird. Neben Momenten der Zuversicht erleben sie auch Verunsicherung und von Angst geprägte Situationen. Diesen Gefühlen und den damit verbundenen Handlungsanforderungen möchte die von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft entwickelte Schulungsreihe „Hilfe beim Helfen“ begegnen.

Betroffene können sich in Aichach in Gruppen über Demenz austauschen

Das Wissen über Demenzerkrankungen und die damit verbundenen Bedürfnisse seien eine wichtige Basis, um dem Gegenüber würdig begegnen zu können, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes Aichach-Friedberg. Auch die Selbstpflege der An- und Zugehörigen sei eine wesentliche Voraussetzung, um seelische und körperliche Grenzen zu erkennen und achtsam damit umzugehen.

Nach ausgebuchten Veranstaltungen und vielen positiven Rückmeldungen zuletzt in Mering und Friedberg geht die Schulungsreihe dem Landratsamt zufolge im Herbst in Aichach weiter. Unter fachkundiger Begleitung können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer Gruppe von acht bis maximal 16 Personen über Erfahrungen austauschen und Informationen erhalten. Die Gruppenzusammensetzung sowie die moderierende Person bleiben während der gesamten Schulungsreihe unverändert, sodass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander kennenlernen und Vertrauen aufbauen können. Außerdem werden zu einzelnen Themen Fachreferentinnen aus der Region eingebunden, die auf spezifische Fragen eingehen können.

Veranstaltung findet ab 25. September immer mittwochs im Kreisgut statt

Die Veranstaltung findet ab 25. September immer mittwochs von 17.30 bis 19.30 Uhr im Kreisgut Aichach, Plattenberg 12, statt. Es gibt ausreichende, kostenlose Parkmöglichkeiten vor Ort. Nach der Veranstaltung besteht bei einem kleinen Imbiss jeweils bis 20 Uhr die Möglichkeit zum informellen Austausch. Die Themen und Termine der einzelnen Module:

Modul 1 (25. September): Wissenswertes über Demenz

Modul 2 (2. Oktober): Demenz verstehen

Modul 3 (9. Oktober): Informationen zu Recht

Modul 4 (16. Oktober): Den Alltag leben

Modul 5 (23. Oktober): Herausfordernde Situationen und Pflege

Modul 6 (6. November): Pflegeversicherung und Entlastungsangebote

Modul 7 (13. November): Entlastung für Angehörige

Modul 8 (20. November): Nach Wunsch und Bedarf der Gruppe kann aus folgenden Themen ausgewählt werden: verschiedene Wohnformen (Heim- und Wohngemeinschaften), Menschen mit Demenz im Krankenhaus oder letzte Lebensphase. (AZ)

Info Anmeldung bis Mittwoch, 18. September, per E-Mail an die Fachstelle für pflegende Angehörige am Landratsamt Aichach- Friedberg unter angehoerigenfachstelle@lra-aic-fdb.de oder unter Telefon 08251/92-1234. Die Fachstelle steht auch für Fragen zur Verfügung. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die für die Dauer der Schulung stundenweise Betreuung für ihren Angehörigen benötigen, können Kontakt aufnehmen mit dem Familienentlastenden Dienst für Senioren des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Aichach: E-Mail an stieglbauer@aichach.brk.de oder Telefon 08251/8856-66.