Sie engagieren sich seit Jahrzehnten in der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg

Im Aichacher Kreisgut wurden ehrenamtliche Mitglieder der Kreisverkehrswacht geehrt, die sich über ein Jahrzehnt mit großem Engagement im Vorstand des Vereins eingebracht haben. Neben dem Ehrenvorsitzenden Karl Schießl und Landrat Klaus Metzger war Bernd Sibler, Präsident der Landesverkehrswacht Bayern (LVW), aus Deggendorf zum Ehrungsabend angereist. Er zeigte sich laut einer Mitteilung tief beeindruckt vom Engagement der Kreisverkehrswacht und bezeichnete ihren Einsatz als „gesellschaftlich hoch angesiedeltes Anliegen“. Der Verkehrswachtbetrieb laufe nicht von selbst, sondern sei das Ergebnis großer Leidenschaft und Begeisterung.

Auch Landrat Metzger sprach von einer „großartigen Präventionsarbeit“ und die vielfältigen Aktionen zeigten, wie nah die Kreisverkehrswacht an den Kindern, Jugendlichen, den Menschen sei. „Wir alle wissen das zu schätzen“, so der Landrat. Helmut Beck, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht, würdigte in seiner Rede die Teamleistung seines Vorstands. Landrat und LVW-Präsident Sibler nahmen die Ehrungen vor. Folgende Personen erhielten das Ehrenabzeichen in Silber der Landesverkehrswacht Bayern: Thomas Kügle ist seit 2014 Mitglied und Schatzmeister. Markus Monzer ist seit über zehn Jahren zweiter Schatzmeister, war zwei Jahre als Beisitzer im Vorstand und sechs Jahre als Schriftführer (insgesamt 19 Jahre). Karin Holzmann, seit 13 Jahren Mitglied, war zwölf Jahre Beisitzerin und ist Fachberaterin für Grund- und Mittelschulen. Geschäftsführerin Elisabeth Beck ist seit 2013 dabei. Seit 33 Jahren gehört Manfred Losinger dazu. Er war zwei Jahre Beisitzer und ist seit 2014 Stellvertreter des Vorsitzenden. Ernst Christoph Schmid ist seit 18 Jahren Mitglied, davon 16 Jahre als Stellvertreter des Vorsitzenden. Hannes Beck, seit mehr als elf Jahren Vorstandsmitglied und seitdem als Moderator im Rahmen der Bundes-/Landesprojekte tätig. Die Modernisierung des Vereins und die technische Ausstattung der Aktionselemente tragen seine Handschrift.

Das Ehrenabzeichen in Gold erhielten: Carin Beck, die seit 2009 Mitglied ist. Davon zwölf Jahre als Beisitzerin und aktuell zweite stellvertretende Vorsitzende. Sie ist seit 13 Jahren Projektleiterin „Kinder im Straßenverkehr“ und war zwei Jahre Vizepräsidentin der Landesverkehrswacht Bayern. Helmut Beck erhielt für sein langjähriges Engagement das Ehrenzeichen der Deutschen Verkehrswacht in Silber samt Urkunde vom LVW-Präsidenten überreicht. In seiner Laudatio würdigte Landrat Metzger die Verdienste Becks, der seit 24 Jahren dem Vorstand angehört und seit zehn Jahren als Vorsitzender der Kreisverkehrswacht vorsteht. Zugleich ist Helmut Beck in der zweiten Amtsperiode Bezirksvorsitzender der Schwäbischen Verkehrswachten. (AZ)