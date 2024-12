Theodor-Heuss-Medaille in Gold für Karlheinz Faller

„Ein politisches Mandat ist Verpflichtung, kein Privileg“, so lautet das Motto von Karlheinz Faller. Vor 50 Jahren trat der heutige Kreisrat einer Mitteilung zufolge in die FDP ein – inspiriert von der Ostpolitik der sozialliberalen Regierung von Willy Brandt und Walter Scheel. Gleich in seinem ersten Wahlkampf warb er mit Hildegard Hamm-Brücher, damals im Bayerischen Landtag, unter dem Motto „Ein Herz für Bayern“ für eine Reform des Bildungswesens.

Karlheinz Faller sieht Bildung als Schlüssel zur Chancengerechtigkeit. So setzte er sich hauptberuflich als Geschäftsführer der Beruflichen Fortbildungszentren (bfz) und in der FDP als Vorsitzender des Landesfachausschusses Bildung und Mitglied im Landesvorstand für die allgemeine und die berufliche Bildung ein. Er ist Kreisrat im Landkreis Aichach-Friedberg und seit 2010 Vorsitzender des Kreisverbands, der unter seiner Führung gewachsen ist. Für seinen Einsatz wurde er nun von Martin Hagen, dem Landesvorsitzenden der FDP, und Birgit Geier, der stellvertretenden Kreisvorsitzenden, mit der Theodor-Heuss-Medaille in Gold ausgezeichnet. (AZ)