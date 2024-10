Überdurchschnittlich gut besuchte Kurse des Gartenbau-Kreisverbandes

Auf ein erfolgreiches Jahr kann der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege zurückblicken. In seiner Mitgliederversammlung war dies vor allem aus den Berichten des Vorsitzenden Rupert Reitberger, der Geschäftsführerin Josefa Demmel und der stellvertretenden Schatzmeisterin Christa Froh zu entnehmen. Bei vier Gartenbauvereinen gab es in Baar, Gundelsdorf, Friedberg und Obergriesbach neue Vorsitzende. Vor allem aber war die Teilnahme an den angebotenen Kursen von den Mitgliedern des Kreisverbandes überdurchschnittlich gut besucht. So bei den Gartenpflegerkursen im Landkreis, dem Rhetorikkurs, dem Gartenpflegeraufbaukurs auf Bezirksebene und dem Keltereikurs in Weihenstephan. Am Jugendleiterkurs des Landesverbandes nahmen zwei Personen teil. Bei der Aktion „Saubere Landschaft“ beteiligten sich 19 Gartenbauvereine im Landkreis. Mit dem Gartenbauverein Todtenweis, Ursula Higl aus Rehling-Oberach, Marion Grobbauer und Anni Strohbauer aus Ried-Zillenberg und Maria Huber aus Aichach-Oberbernbach beteiligten sich vier Gartenbesitzer am „Tag der offenen Gartentür.“

Ein Höhepunkt war aber nicht nur die Teilnahme an der Gartenpfleger-Prüfung des Landesverbandes, sondern die herausragende Prüfungsqualifizierung. Das Vorstandsmitglied Claudia Schmid vom „Verein für Blumen- und Gartenfreunde Friedberg“ ging mit dem besten Prüfungsergebnis von elf Teilnehmern hervor. Kreisvorsitzender Reitberger gratulierte ihr zu diesem herausragenden Erfolg. Wie Claudia Schmid berichtete, waren Schulung mit Prüfung nicht nur für sie persönlich eine äußerst positive Erkenntnis. Sie will das Erlernte vor allem den Mitgliedern der „Blumen- und Gartenfreunde Friedberg“ und darüber hinaus weitergeben. Dies sei auch Sinn solcher Kurse. Die eigentliche Ehrung mit Urkundenverleihung erfolgt bei der anstehenden Mitgliederversammlung des Bezirksverbandes Schwaben in Memmingerberg.