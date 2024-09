Zur Führerscheinstelle nur noch mit Termin

Wer etwas auf der Führerscheinstelle des Landratsamtes Aichach-Friedberg erledigen möchte, muss dafür seit Anfang September einen Termin vereinbaren. Laut Pressemitteilung soll damit der Bürgerservice erhöht werden. Termine können online auf der Internetseite des Landratsamtes vereinbart werden (https://t1p.de/ymr4o). Bürger und Bürgerinnen, die spontan vorbeikommen, können sich – sofern noch ein Termin frei ist – vor Ort an einem Tablet-Computer vor der Führerscheinstelle noch einen Termin buchen. Zusätzlich werden für spontane Vorsprachen täglich Termine im Zeitraum von 11.30 bis 12.30 Uhr sowie montags und donnerstags von 14 bis 15 Uhr freigehalten. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, wird jedoch eine vorherige Terminvereinbarung dringend empfohlen, heißt es in der Mitteilung. Alle Angelegenheiten, die nicht zwingend eine persönliche Vorsprache erfordern, können weiterhin per E-Mail oder Telefon geklärt werden. (AZ)

Claudia Bammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis