Landrat zeichnet Feuerwehrleute aus und mahnt: „Passt auf euch auf“

Sie sind bei Not­fällen bereit zu helfen und neh­men dabei keine Rücksicht auf Wo­chenende, Ferien oder Tageszeit: Die Feuerleute im Landkreis sind im­mer zur Stelle, manche von ihnen schon jahrzehntelang. Landrat Klaus Metzger ehrte nun im Aichacher Kreisgut langjährige Feuerwehrmitglieder aus dem nördlichen Landkreis für 25, 40 oder 50 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. Darunter waren auch drei Frauen.

Metzger erinnerte in der Feierstunde an die Hochwasserkatastrophe im Juni, bei der die Feuerwehren Übermenschliches geleistet hätten. Was er besonders erwähnenswert fand: Es habe unter den Feuerwehrleuten im Landkreis nur zwei Leichtverletz­te gegeben. „Seid achtsam und passt auf euch auf“, mahnte der Land­rat. Ein herzliches Vergelt´s Gott richtete der Landrat an die Flori­ansjünger und ausdrücklich an deren Familien, die oftmals zurück­stecken müssten.

Zusammen mit dem stellver­tretenden Kreisbrandrat Klaus Hartwig, Kreisbrandinspektor Thomas Geiger und den Bürger­meistern der jeweiligen Gemeinden verlieh Landrat Metzger Ehrenna­deln, Ur­kunden und Präsente. Für seine besonderen Verdienste bei der Feuer­wehrkapelle Mering, die die Ehrung musikalisch gestaltete, verlieh der Landrat an Harald Nerlich das Eh­renkreuz des Kreisfeuerwehrver­bandes in Silber.

Icon Vergrößern 24 Feuerwehrleute zeichnete Landrat Klaus Metzger (sitzend links) für 25 Jahre aktiven Dienst geehrt, darunter auch Tanja Pfaffenzeller aus Hollenbach. Foto: Brigitte Glas Icon Schließen Schließen 24 Feuerwehrleute zeichnete Landrat Klaus Metzger (sitzend links) für 25 Jahre aktiven Dienst geehrt, darunter auch Tanja Pfaffenzeller aus Hollenbach. Foto: Brigitte Glas

25 Jahre: Feuerwehr Aindling: Anton Hanker, Andreas Ehleider, Tobias Kallert; FW Gundelsdorf: Helmut Stegmayr, Konrad Weber; FW Hollenbach: Peter Korntheur, Tanja Pfaffenzeller, Martin Schiele, Andreas Heider, Andreas Penzes; FW Igenhausen: Thomas Pfundmeier, Albert Gutmann, Christoph Eberle, Franz Stegmair; FW Pöttmes: Pascal Loquai, Tobias Sutter; FW Rehling: Klaus Jakob, Andreas Kober, George Uszkoreit; FW Schönbach: Alexander Hofner; FW Todtenweis: Batrick Bürger, Johannes Reich, Johannes Schübl; FW Willprechtszell-Schönleiten: Franz-Xaver Froschmeir.

Icon Vergrößern 24 Feuerwehrleute wurden für 40 Jahre aktiven Dienst geehrt, darunter auch zwei Frauen (vorne von links) Birgitta Haberl aus Rehling und Hildegard Penzes aus Hollenbach. Foto: Brigitte Glas Icon Schließen Schließen 24 Feuerwehrleute wurden für 40 Jahre aktiven Dienst geehrt, darunter auch zwei Frauen (vorne von links) Birgitta Haberl aus Rehling und Hildegard Penzes aus Hollenbach. Foto: Brigitte Glas

40 Jahre: FW Affing: Helmut Kosub; FW Anwalting: Georg Lindermeir, Andreas Sturm, Josef Sturm, Werner Sturm, Josef Winter Johannes Winter, Konrad Zeitlmeir; FW Gundelsdorf: Johann Berthold, Richard Fritz, Franz Haider, Anton Kröpfl, Ludwig Lesti; FW Hollenbach: Hildegard Penzes; FW Igenhausen: Thomas Pfundmeier, Albert Gutmann, Christoph Eberle, Franz Stegmair, Michael Gottschalk; FW Kühnhausen: Josef Hammerl, Gerhard Rott; FW Motzenhofen: Peter Schöller, Robert Vetterle; FW Mühlhausen: Konrad Benkart; FW Pöttmes: Klaus Schafnitzel; FW Rehling: Birgitta Haberl, Karl Ströckl; FW Willprechtszell-Schönleiten: Jürgen Mika.

50 Jahre: FW Pöttmes: Hermann Dollinger; FW Schönbach: Pius Hofner, Josef Mahl.