Umbau des alten Landratsamtes Aichach läuft bis 2028 und wird teurer

Bis Ende des Jahres soll der Holzanbau an das Landratsamt in Aichach fertig sein. Die Baustelle mit der Adresse „Blaues Palais, Münchener Straße“ ist damit aber noch lange nicht beendet. Denn auf den Neubau folgt der Umbau des Altbaus. Voraussichtlich bis Mitte 2028 wird das Betonskelett-Gebäude umfassend saniert. Im Bauausschuss des Kreistags wurde jetzt nicht nur der Zeitplan besprochen. Auch die Kosten kamen auf den Tisch – sie übertreffen die frühere Schätzung deutlich. Mittlerweile liegt das Gesamtpaket am Standort bei rund 35 Millionen Euro. Nicht mal dabei ist da die energetische Sanierung des Baus aus dem Jahr 1978. Die sollte später in Angriff genommen werden, steht jetzt aber wieder auf der politischen Tagesordnung.

