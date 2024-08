Tödlicher Unfall auf Firmengelände in Gallenbach: 55-Jähriger stirbt

Ein tödlicher Betriebsunfall hat sich auf einem Firmengelände im Gewerbepark Acht300 im Aichacher Stadtteil Gallenbach ereignet. Wie die Aichacher Polizei am Dienstagvormittag mitteilte, geschah der Unfall am Montagnachmittag gegen 17 Uhr.

Ein 66-jähriger Lastwagenfahrer war auf dem Betriebsgelände an der Carl-von-Linde-Straße unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, erfasste er dabei – kurz, bevor er das Betriebsgelände verlassen hätte – einen 55-jährigen Beschäftigten. Dieser war zeitgleich zu Fuß auf dem Betriebsgelände unterwegs.

55-jähriger Mitarbeiter stirbt noch an der Unfallstelle in Gallenbach

Der 55-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Polizeiinspektion Aichach versucht nun zu ermitteln, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten an, um die Unfallumstände zu klären. (nsi)