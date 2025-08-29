Hunde und Handel: Leseraktion "Platz zum Ratschen" am Aichacher Stadtplatz

Mit dem Wetter hatten die beiden Volontäre der Aichacher Nachrichten und der Friedberger Allgemeinen zunächst kein Glück: Es regnete. Die zur Leseraktion „Platz zum Raschen“ gehörige Bank musste in einem Durchgang zum Aichacher Stadtplatz aufgestellt werden und nicht, wie geplant, zentral vor dem alten Rathaus. Die ersten Leserinnen und Leser ließen wetterbedingt auf sich warten. Als dann aber die Sonne herauskam, kamen auch die Menschen und mit ihnen einige Themen.

Ein E-Scooter-Fahrer auf dem Gehweg war der Auslöser, dass sich zwei Damen darüber echauffierten, wie rücksichtslos die jüngere Generation geworden sei und wie viele Unfälle inzwischen von E-Scootern verursacht werden. Auch seien die jüngeren Leute ständig am Smartphone und hätten keine Augen mehr für die Welt um sie herum. Die einfache Höflichkeit gehe so verloren. Sie ergänzten aber: „Wir wollen die jungen Leute nicht an den Pranger stellen, wir waren schließlich auch mal jung.“

Leserin beklagt: Aichacher Innenstadt verliert vermehrt Geschäfte

Einen Platz zum Ratschen boten Hannes Kiser (Bild) und Philipp Holzhey den Leserinnen und Lesern auf dem Stadtplatz in Aichach an. Foto: Philipp Holzhey

Eine weitere Leserin gab zu bedenken, dass aus Aichach immer mehr Geschäfte weggingen, besonders in den vergangenen Jahren. Als Beispiel nannte sie unter anderem die Modekette Rübsamen, die nach mehr als 40 Jahren in Aichach schließen musste. Eine Entwicklung, die ihr Sorgen bereite.

Ausnahmsweise nicht die jüngeren Generationen, sondern die Seniorinnen und Senioren nahm eine Leserin in die Pflicht: Sie stellte infrage, ob alleinstehende ältere Menschen unbedingt einen großen SUV fahren müssten. Man müsse doch nicht zeigen, was man im Leben erreicht habe. Ein kleineres Auto täte es oft auch. „Ich fahre einen kleinen VW und bin damit vollkommen zufrieden“, sagte sie.

Großspitz Anton mit einer Kühltasche der Aichacher Nachrichten um den Hals. Foto: Philipp Holzhey

Hundekot auf Wiesen in Aichach Oberbernbach

Elke Schroll schaute mit ihrem weißen Großspitz Anton vorbei. Sie lobt Aichach für seine gute Hundefreundlichkeit. Es gebe ausreichend Stationen mit Hundekotbeuteln. Die meisten Halterinnen und Halter beseitigten die Hinterlassenschaften ihrer Hunde auch. Es gebe aber immer schwarze Schafe. Besonders im Bereich des Flugplatzes Richtung Oberbernbach ließen die Hundebesitzer den Kot aber oft auf den Wiesen liegen. Für ein schönes Schlusswort sorgte aber ein Leser. Auf unsere Frage, ob er in den vergangenen Tagen etwas Schönes erlebt habe, antwortete er: „Ich habe bisher jeden Tag etwas Schönes erlebt und das seit 68 Jahren.“