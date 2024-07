Streit eskaliert: Mann verletzt Kontrahenten mit Machete

In Dachau eskalierte am Samstagnachmittag ein Streit in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dachauer Würmstraße. Wie die Polizei berichtet, gerieten zwei der anwesenden Personen gegen 17.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache aneinander. Im Zuge dessen verletzte ein bislang namentlich nicht bekannter Täter mit einer Machete einen 40-Jährigen mit Wohnsitz in Fürstenfeldbruck. Im Anschluss flüchtete der Angreifer.

Streit-Zeugen zeigen sich laut Polizei „unkooperativ“

Der Mann wurde trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht gefunden. Auch ein Diensthundeführer wurde hinzugezogen. Das 40-jährige Opfer erlitt laut Polizei trotz der verwendeten Waffe nur leichte Verletzungen. Es konnte nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. Alle Anwesenden waren nach Polizeiangaben alkoholisiert und zeigten sich den Beamten gegenüber unkooperativ.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Polizeiinspektion Dachau ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegenstand der Ermittlungen sind insbesondere die Identität des Täters sowie die Hintergründe und der Hergang der Auseinandersetzung. (AZ)