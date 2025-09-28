Mann landet mit Auto in Maisfeld – und fährt weiter

Bei einem Unfall hat ein Autofahrer am Freitag im Gemeindebereich Altomünster ein Maisfeld regelrecht durchquert. Sein Auto verlor Fahrzeugteile, dennoch fuhr der Mann anschließend weiter.

Wie die Dachauer Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 15.45 Uhr an der Kreisstraße DAH 15. Das Auto, das von Tandern her unterwegs war, kam offenbar aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Straße ab, beschädigte einen Leitpfosten und landete schließlich im angrenzenden Maisfeld. Dort verursachte es einen Flurschaden im niedrigen vierstelligen Bereich, bevor es wieder auf die Straße zurückfuhr.

Das Auto verlor den hinteren Stoßfänger und diverse weitere Fahrzeugteile. Der bislang unbekannte männliche Fahrer begutachtete schließlich den Schaden an seinem Auto. Als eine Passantin ihn ansprechen wollte, stieg er wieder ein und fuhr davon. Es handelt sich um einen älteren Seat in blau/lila Farbe. Die Polizeiinspektion Dachau nimmt Hinweise unter 08131/5610 entgegen. (AZ)