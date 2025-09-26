Zur Eröffnung zieht Farbe ins Verwaltungsgebäude ein

Das Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt in Aichach wird nach Sanierung und Erweiterung am Sonntag, 28. September, offiziell eröffnet. Kunst zog dort allerdings schon diese Woche ein. Die Regensburger Künstlerin Maria Maier präsentiert dort Bilder unter dem Titel „FarbZeitRaum“. Ausstellungen wurden bislang nur im Alten Rathaus am Stadtplatz gezeigt. Weil das Gebäude derzeit saniert wird, wurde Maiers Ausstellung ins Verwaltungsgebäude verlegt. In Zukunft sollen Ausstellungen im Wechsel das Historische Rathaus und das Verwaltungsgebäude bespielen.

Bürgermeister Klaus Habermann bezeichnete Maiers Bilder als „ungemein ansprechend, begeisternd und bereichernd“. Maria Maier ist in Aichach keine Unbekannte. Zwei ihrer „Bayerischen Stämme“, der schwäbische und der oberbayerische – Skulpturen aus lackiertem Stahl –, sind im Stadtgarten zu betrachten.

Grenzgängerin zwischen künstlerischen Ausdrucksmitteln

Habermann freute sich bei der Eröffnung sichtlich und sagte: „Wir haben uns schon lange um ein Wiedersehen bemüht.“ Angesichts der vielfältigen Aktivitäten von Maria Maier sei das gar nicht so einfach gewesen. Die Künstlerin bezeichnete er als eine Grenzgängerin zwischen unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksmitteln. Ihre Fotografien, übermalt oder collagiert, mit Acryl und Öl gemalte Leinwandbilder, oder Pastell auf Papier zeigten, wie breit das Spektrum ihrer Techniken sei. Sein Fazit: „Maria Maiers Malerei leuchtet, ihre Farben korrespondieren mit dynamischen Formen.“

Die Ideen für ihr fotografisches Bildmaterial sammelte Maria Maier auf Studienreisen und während ihrer Arbeitsaufenthalte an verschiedenen Orten der Welt. So bereiste sie neben europäischen Ländern auch Burma, Indien, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Singapur, Sri Lanka, Syrien, Thailand, Türkei, Vietnam, USA, Honduras, Belize, Kuba, Ägypten, Marokko, Tunesien.

Ausstellung in Aichach läuft bis Mitte März

Maria Maier wurde 1954 in Amberg geboren. Von 1975 bis 1979 studierte Maier unter anderem Kunsterziehung und Kunstgeschichte an der Universität Regensburg. Nach mehreren Jahren Lehrtätigkeit ist sie seit 1992 als freie Künstlerin tätig. Maier lebt und arbeitet in Köfering und Regensburg. Sie erhielt Auszeichnungen in Form von internationalen Stipendien und Kunst-am-Bau-Wettbewerben.

Die Ausstellung „FarbZeitRaum“ von Maria Maier läuft bis zum 15. März und kann zu den üblichen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung besichtigt werden: Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13.30 bis 16 Uhr und Donnerstag von 13.30 bis 18 Uhr.