18-Jährige wird in Indersdorf Opfer eines sexuellen Übergriffs

Ein Unbekannter umklammert die junge Frau unvermittelt und berührt sie unsittlich. Die 18-Jährige leistet erhebliche Gegenwehr. Jetzt sucht die Kripo Zeugen.

Eine 18-Jährige ist in Markt Indersdorf Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Die Tat ereignete sich bereits am 18. Juni. Jetzt ermittelt die Kripo Fürstenfeldbruck.

Laut Mitteilung der Polizei ging die junge Frau an jenem Dienstag zwischen 15.50 und 16 Uhr zu Fuß an der Gewerbestraße entlang in Richtung des Kreisverkehrs zur Dachauer Straße. Währenddessen fuhr der spätere Täter mehrfach mit seinem Fahrrad an der 18-Jährigen vorbei und starrte sie auffällig an. Schließlich blieb er stehen und sprach die Frau in einer arabisch klingenden Sprache an. Dann umklammerte er die 18-Jährige unvermittelt und berührte sie unsittlich – teilweise auch unterhalb der Oberbekleidung.

Die junge Frau leistete erhebliche Gegenwehr. Schließlich ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete mit seinem Fahrrad. Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß, zwischen 40 und 45 Jahre alt, hat etwas dunklere Haut, Glatze und einen hervortretenden Bauch. Der Unbekannte sprach nur gebrochen deutsch. Er trug ein weiß-grün längs gestreiftes Kurzarmhemd und eine grau-grünliche Stoffhose. Der Täter benutzte ein schwarzes Mountainbike älteren Baujahres. Eventuelle Zeugen sollen sich bei der Kripo unter 08141-6120 melden. (AZ)