Beim Abbiegen übersehen: 60-Jähriger fährt in 45-Jährige

Ein 60-jähriger Autofahrer hat am Freitag gegen 17.30 Uhr einen Unfall auf der Staatsstraße 2050 bei Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) verursacht. Laut Polizei fuhr er in Richtung Langenpettenbach, genauso wie eine 45-jährige Frau. Als diese nach links in die Aichacher Straße abbiegen wollte, übersah er ihr Auto und die beiden stießen zusammen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. (AZ)

