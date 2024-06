Kleinkind wird bei Unfall in Indersdorf lebensgefährlich verletzt

Frau mit zwei Kindern im Auto fährt frontal gegen Kleintransporter. Insgesamt fünf Verletzte, davon drei Kleinkinder. Polizei ordnet Blutentnahme bei Unfallverursacherin an.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Markt Indersdorf (Kreis Dachau) sind am Donnerstag fünf Menschen verletzt worden. Ein Kleinkind ist nach Angaben der Polizei mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Münchener Klinik geflogen worden. Eine 31-jährige Frau aus Schwabhausen war mit zwei Kindern (ein und zwei Jahre alt) mit ihrem Auto gegen 10 Uhr auf der Dachauer Straße in Richtung Niederroth unterwegs. Etwa 100 Meter vor dem Bahnübergang geriet die Fahrerin laut Polizeibericht aus bislang unbekannter Ursache auf die andere Straßenseite und prallte dort frontal gegen einen entgegenkommenden Kleintransporter. Der wurde von einem 31-Jährigen aus Pfaffenhofen an der Ilm gelenkt. Im Transporter war auch ein zweijähriges Kleinkind.

Staatsanwalt ordnet Gutachten an zur Unfallursache an: Waren Kinder gesichert?

Alle fünf Insassen der beiden Fahrzeuge wurden verletzt und in Kliniken gebracht. Das zweijährige Kind im Auto ist lebensgefährlich verletzt, die Mutter sowie das einjährige Kind wurden ebenfalls in Münchener Kliniken eingeliefert. Der 31-Jährige und das zweijährige Kind im Transporter erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 20.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft München II ein unfallanalytisches Gutachten durch einen Sachverständigen in Auftrag gegeben. Bei der Unfallverursacherin wurde eine Blutentnahme zur Bestimmung ihrer Fahrtauglichkeit angeordnet. Gegenstand der Ermittlungen der Polizei ist zudem, ob die Kinder in den beiden Fahrzeugen ordnungsgemäß gesichert waren. Im Einsatz waren neben einem Großaufgebot an Polizei und Rettungsdienst auch Kräfte der Feuerwehr Markt Indersdorf für technische Hilfeleistung und Verkehrslenkung.