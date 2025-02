Mit platten Reifen gerät ein Autofahrer in den Gegenverkehr

Mit zwei platten Reifen ist ein 88-jähriger Autofahrer bei Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) in den Gegenverkehr geraten, berichtet die Polizei. Der Mann wollte am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr von Markt Indersdorf nach Hilgertshausen fahren. In der Maroldstraße kam der Mercedes-Fahrer mit seinem rechten Vorderreifen an den Randstein und schlitzte sich diesen auf, so die Polizei. Anschließend fuhr er auf der Felge weiter durch Markt Indersdorf, obwohl mehrmals Passanten versuchten, den Mann auf seinen platten Reifen aufmerksam zu machen.

Als der Mann von der Staatsstraße nach Glonn abbiegen wollte, hatte er aufgrund des platten Reifens Probleme, die Kurve zu nehmen und fuhr an der dortigen Verkehrsinsel nochmals an einen Randstein. Nun riss er sich auch noch seinen linken vorderen Reifen auf. Der Mann setzte seine Fahrt dennoch mit zwei platten Reifen fort und kam deshalb nach der Abzweigung Richtung Glonn zu weit auf die linke Fahrbahnseite, wo er den Anhänger eines entgegenkommenden Gespanns streifte. Ohne an der Unfallstelle anzuhalten setzte der 88-Jährige seine Fahrt fort, blieb dann aber in Glonn an einer Einfahrt stehen.

Polizei Dachau geht von einem medizinischen Problem aus

Zwei Zeugen, die die Fahrt des Mannes länger beobachtet hatten, folgten diesem und sprachen ihn in Glonn an. Da der Mann kaum mehr ansprechbar war, riefen die Zeugen den Rettungsdienst. Vermutlich hatte der 88-jährige während seiner Fahrt ein medizinisches Problem erlitten, weshalb er die Verkehrssituationen nicht mehr richtig bewältigen konnte, so die Polizei.