Trotz Hausverbot: Frau zettelt Streit in Supermarkt an

Zu einem Streit ist es am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt an der Gewerbestraße in Markt Indersdorf gekommen. Daran beteiligt war eine 36-jährige Frau, die bereits Hausverbot in dem Geschäft hatte.

Laut Polizei war die 36-Jährige gegen 15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache mit einem 29-jährigen Bekannten in Streit geraten. Daraufhin verwies ein Mitarbeiter die Frau des Supermarktes. Sie fuhr mit dem Rad davon.

Gegenüber der Polizei bezichtigte der 29-Jährige die Frau des Diebstahls. Sie habe ihm sein Handy entwendet. Die Beamten konnten die amtsbekannte Frau an ihrer Wohnanschrift antreffen. Sie war mit über 4,5 Promille extrem stark alkoholisiert. Gegen die 36-Jährige wurden Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs, Diebstahls sowie Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde sie entlassen. (AZ)