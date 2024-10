Ein Leben auf vier Rädern: Wie Marlis mit „Elvis“ durch Europa tourt

Seit fast eineinhalb Jahren führt Marlis Rudatus ein Leben in Zweisamkeit. Als die 66-Jährige den nun 31-jährigen „Elvis“ im November 2022 das erste Mal sah, war es Liebe auf den ersten Blick. Etwa vier Monate später brachen die beiden zu einer Reise quer durch Deutschland auf. „Elvis“ wurde nach einer Figur des King of Rock 'n' Roll benannt, die auf seinem Armaturenbrett zu finden ist: Es ist der Name des Wohnmobils, mit dem Rudatus seit April 2023 durch ganz Europa reist. Die Frau, die früher „ein stinknormales Leben“ im Wittelsbacher Land geführt hat, erzählt, wie sie sich von ihrem alten Leben gelöst hat und welche neuen Wege sie seither gegangen ist.

