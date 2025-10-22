Mensch und KI: Veranstaltung in Aichach thematisiert technischen Wandel

Der Mensch und die Künstliche Intelligenz (KI). Dieses Thema greift der Wittelsbacher Land Verein auf. Er veranstaltet am Freitag, 21. November, in Aichach einen Informationsnachmittag mit dem Titel: „Wirtschaft und Bildung im Zeitalter von KI“. Dazu werden verschiedene Experten erwartet, darunter der frühere Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach (CDU).

Die Veranstaltung will laut Mitteilung auf die Verwendung von KI aufmerksam machen und die Möglichkeiten erläutern. Weil die Entwicklungen die Gesellschaft tiefgreifend verändern, betont der Veranstalter: „Umso wichtiger ist es, regionale Entscheidungsträger, Unternehmen, Bildungsakteure und Interessierte zusammenzubringen, um gemeinsam Perspektiven zu entwickeln und Synergien zu schaffen. Genau das ist das Ziel der hochkarätigen Veranstaltung.“

Diese Experten sind in Aichach zu Gast

Neben Vorträgen gibt es eine Podiumsdiskussion, Workshops und eine interaktive Ausstellung zu KI und Robotik. Die Technische Hochschule Augsburg verdeutlicht, wie eng Forschung, Wirtschaft und Bildung zusammenwirken. Am Technologietransferzentrum Aichach (TTZ) zeigt sich, wie das konkret aussieht. „Unser Ziel ist, einen zentralen Beitrag zu einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Bauindustrie zu leisten“, sagt Professor Sergej Rempel, wissenschaftlicher Leiter des TTZ.

Diese Experten werden erwartet:

Wolfgang Bosbach Der langjährige Bundestagsabgeordnete ist ein gefragter Politik-Analyst. Aufgrund seiner Erfahrung als Mitglied des Wirtschaftsausschusses gilt er als Brückenbauer zwischen Gesetzgebung und Unternehmen. Bosbach verstehe es wie kaum ein anderer, wirtschaftspolitische Zusammenhänge verständlich zu erklären, heißt es in der Mitteilung.

Silke Müller Die Schulleiterin und Digitalexpertin, steht für moderne Bildungskonzepte, die junge Menschen befähigen, digitale Chancen aktiv zu nutzen. Im Mai 2023 erschien ihr erster Bestseller „Wir verlieren unsere Kinder“, in dem sie Einblick auf die Auswirkungen sozialer Netzwerke auf Kinder und Jugendliche gibt.

Sarna Röser Die Familienunternehmerin, Aufsichtsrätin, Beirätin und Initiatorin von „Unternehmer in Bewegung“ (UiB) ist ehemalige Bundesvorsitzende des Wirtschaftsverbandes „Die jungen Unternehmer“. Das Wirtschaftsmagazin Capital zählt sie zu den Top 40 der deutschen Wirtschaft.

Kilian Hein Der KI-Entrepreneur bringt die technische Expertise ein und die Frage: Wie verändert Künstliche Intelligenz konkret Geschäftsmodelle und Arbeitswelten?

Vorverkauf: Die Veranstaltung findet von 16 bis 20 Uhr in der Wittelsbacher Realschule in Aichach statt (Einlass: 15 Uhr). Karten und Informationen unter wittelsbacherland-verein.de, 08251/86505-0. (AZ)