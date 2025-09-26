Standort für Mittagsbetreuung der Baarer Schulkinder steht fest

Die Mittagsbetreuung wird künftig hier in der Baarer Mehrzweckhalle und in der Schule stattfinden. In der Halle und drumherum gibt es mit Spielplatz und Fußballfeld reichlich Platz für die Freizeitgestaltung der Kinder nach der Schule. Das Stüble wird zur Mensa umfunktioniert.

Foto: Stefanie Brand