Standort für Mittagsbetreuung der Baarer Schulkinder steht fest

Der Plan, wie die Mittagsbetreuung der Grundschülerinnen und Grundschüler in Baar künftig organisiert werden kann, steht nun fest. Die Vorgehensweise wurde am Donnerstagabend im Gemeinderat besprochen.
Baar
Der Plan, wie die Mittagsbetreuung der Grundschülerinnen und Grundschüler in Baar künftig organisiert werden kann, steht nun fest. Die Vorgehensweise wurde am Donnerstagabend im Gemeinderat besprochen.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden