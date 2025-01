Bei Betriebsunfall an Pöttmeser Kläranlage läuft chemischer Stoff aus

Ein Betriebsunfall hat sich am Dienstag gegen 9.15 Uhr an der Kläranlage in der Schrobenhausener Straße in Pöttmes ereignet. Wie die Polizei berichtet, lud ein 47-jähriger Lastwagenfahrer einen Container auf dem Gelände ab, in dem sich ein befülltes Polymerfass befand. Polymere sind chemische Stoffe, die meist zur Herstellung von Kunststoffen verwendet werden. Vermutlich aus Unachtsamkeit entstand beim Abladen ein kleines Loch an dem Fass.

In der Folge lief nach Polizeiangaben eine bislang unbekannte kleinere Menge der Flüssigkeit des beschädigten Fasses in den Container. Die Feuerwehren Pöttmes, Gundelsdorf, Aichach, Mering sowie der Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und konnten die Flüssigkeit in einen Ersatzbehälter umpumpen. Eine Gefahr für Mensch und Umwelt bestand zu keiner Zeit, versichert die Polizei. Dass dennoch eine große Anzahl von Einsatzkräften anrückte, sei bei möglichen Gefahrgutunfällen die Regel, teilte die Polizei auf Anfrage mit. (ull)