Moorschutz im Donaumoos: Manchen geht es zu langsam voran

Von hier aus bietet sich der „29-Kirchturm-Blick“ ins Niedermoor und tertiäre Hügelland. Die Gruppe steht in der Heugasse, die sich südlich von Abenberg vom Pöttmeser Ortsteil Schorn nach Osten zieht. Welches Gotteshaus jeweils zu sehen ist, zeigen eine Tafel und eine Drehscheibe. Elisabeth Birkmeir, Co-Vorsitzende der Ortsgruppe Pöttmes des Bundes Naturschutz, erklärt: „Alle 29 Kirchtürme sieht man aber eher im Winter.“ Im Fokus der Exkursion ihrer Ortsgruppe stehen aber nicht die Kirchtürme, sondern das Donaumoos.

Am ersten Stopp dient Birkmeir der Blick auf die reizvolle Landschaft laut Mitteilung dazu, um den Erhalt des Donaumooses zu fordern. Süddeutschlands größtes Niedermoor bildet hier in seinem südwestlichen Part die Schorner Röste. Schorn liege mit seinen 220 Einwohnern zehn Meter höher, betont die Biobäuerin. Was sie damit sagen will: Wiedervernässen, um das Moor und das Klima zu schützen, ist möglich, ohne dass Wasser in Schorner Keller laufen kann.

An der Schorner Röste ist der Moorkörper sechs Meter dick

Moorschutz ist das Stichwort für Korinna Kappler und Leoni Henle. Beide sind vom Donaumoos-Team und dort im Auftrag der Regierung von Oberbayern für Naturschutzfragen und Moorschutz-Projekte zuständig. Das Duo führt die 25 Teilnehmenden zu den zwei Stationen und durch die Diskussion, die sich recht schnell, lebhaft und teilweise auch hitzig entspinnt. Nach der Einführung zum Moor, dem wassergesättigten wertvollen Lebensraum, kommt Kappler schnell zur Klimaschutzleistung des Torfs: Das Stoppen der Entwässerung und das Anheben des Grundwasserstandes binden den Kohlenstoff im Moorkörper, der an der Schorner Röste noch bis zu sechs Meter mächtig ist. So lässt sich der CO 2 -Ausstoß drastisch senken, woran der Donaumoos-Zweckverband und das Donaumoos-Team Moorschutz-Projekten arbeiten. Dafür gilt es, Flächen zusammenzulegen, wobei das Prinzip der Freiwilligkeit greift.

Niemand wird gezwungen, seine Flächen herzugeben. Daran entzündet sich die Diskussion. Warum nicht wie beim Autobahnbau enteignen und entschädigen, wirft ein Teilnehmer ein. Andere sehen Eigentümer mehr in der Verantwortung. Warum nicht Grünland statt Acker? Oder Umstieg auf Paludikulturen? Wer Rohrglanzgras, Rohrkolben, Seggen oder Schilf anbaut, gehe als Pionier voran und fange an, neue Wertschöpfungsketten für die Herstellung von Papier, Karton oder Bauplatten aufzubauen.

Forderung: Staat muss Moorschutz vorantreiben

Lukrativere Entschädigungen für Eigentümer sind weitere Forderungen. Dabei wird schnell klar: Referentinnen und Gesprächsteilnehmende eint das Ziel Moorschutz. Das ist nicht immer der Fall. Eine Wiedervernässung stößt in der Region auch auf Vorbehalte und Ängste. Hier aber gehen auch beim Ansatz eines Nutzungsmosaiks, dem Nebeneinander von Grünland, nassem Grünland, Paludi, Acker und Naturflächen, die meisten mit. Einig sind sie sich auch, dass der Staat für den Moorschutz weiter Geld bereitstellen und die Rahmenbedingungen anpassen muss. Die Mehrheit findet aber auch: Moorschutz muss schneller gehen.

Nicht nur der Staat, sondern auch die großen Flächeneigentümer Kirche, die Stadt München, die Gemeinden und die Landkreise sind in der Schorner Röste gefragt. Würde man ihre Flächen zusammenlegen, ließe sich Moorschutz in einer ganz anderen Dimension als bisher realisieren. Auch dieser Einwurf findet breiten Anklang.

Das Gut Schorn startet die Wiedervernässung auf zehn Hektar

Wie Moorschutz funktionieren kann, lässt sich an der zweiten Station, nordöstlich des Moosbühl, zeigen. Gegenüber dem Wäldchen überrieselt das Gut Schorn, Teil der Stadtgüter München, eine zehn Hektar große Grünlandfläche am Scheidegraben mit Wasser. Leoni Henle skizziert die Historie bis zum Start in diesem April. Seitdem fördert eine solarbetriebene Pumpe das Grabenwasser auf die Fläche, wo es versickert. So soll der Grundwasserstand steigen und die Emissionen zurückgehen. Ersteres wird auf längere Sicht in den vorhandenen Grundwasserpegeln ablesbar sein.

Nachfragen und Grundsatzfragen vertiefen einige der Teilnehmenden noch auf dem Demeterhof Birkmeir in Schorn. Alle wollen die reizvolle Landschaft erhalten. Nur über das Tempo lässt sich in der Runde streiten. Organisatorin Birkmeir stellt fest: „Heute kann keiner mehr sagen, er hat von nichts gewusst.“ (AZ)