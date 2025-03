Moospark in Pöttmes öffnet nach Wasserschaden und Sanierung wieder

Nach fast zwei Jahren Zwangspause öffnet der Moospark in Pöttmes wieder. Die Discothek musste nach einem Wasserschaden umfassend saniert werden. Auf ihrer Facebook-Seite heißt es dazu: „Das Haus ist groß und das Wasser war wirklich überall.“

Das „Re-Opening“, also die Wiedereröffnung, findet am Samstag, 15. März, statt. Los geht‘s um 22 Uhr. Für die Musik sorgt DJ Effex. In der neuen Lounge legt DJ Birdzz auf. Weiterhin gibt es im Moospark eine Pizzeria, die selbst gemachte Pizzen anbietet. Auf der Internetseite der Discothek kündigen die Betreiber, die in den vergangenen Tagen für eine Stellungnahme nicht zu erreichen waren, weitere An- und Umbauten in näherer Zukunft an.

Wiedereröffnung im Moospark in Pöttmes: Viel positive Resonanz in sozialen Netzwerken

Sie wollen den Moospark als Veranstaltungsort für Tag und Nacht verstanden wissen – sei es für Partys, Live-Shows, kulturelle Veranstaltungen oder Outdoor-Veranstaltungen. Die Betreiber hatten vor zwei Jahren bei der Gemeinde beantragt, dafür ihre Freifläche deutlich zu vergrößern. Während der Corona-Pandemie war im Moospark über Monate hinweg eine Teststation untergebracht.

Auf Instagram erhalten die Betreiber auf ihre Nachricht zur Wiedereröffnung viel positive Resonanz. Viele Discogängerinnen und Discogänger freuen sich demnach, dass es im Moospark nach der langen Auszeit weitergeht.