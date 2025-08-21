„Laut, bunt unvergesslich“: Das Moskitos-Festival hat sich einen Namen gemacht

„Baar bebt“: So stellen sich die Organisatoren das Moskitos-Festival vor, das sie erneut in Baar auf die Beine stellen. Am Samstag, 22. November, soll sich Baar ab 13.30 Uhr wieder in ein Zentrum für Live-Musik, Kunst und Festival-Feeling verwandeln.

Rund 80 Helferinnen und Helfer und zahlreiche Sponsoren stecken hinter dem Festival, das der 2023 gegründete Verein ESC Moskitos veranstaltet. Es soll mit einem vielseitigen Programm erneut zu einem Höhepunkt werden – nach dem Motto „laut, bunt und unvergesslich“.

Die Blaskapelle Baar startet das Moskitos-Festival

Musikalisch setzen die Macher nach eigenen Angaben erneut auf Vielfalt und Qualität – von traditionell und lokal bis international, von ruhigen Tönen bis zu wuchtigen Riffs. Die Blaskapelle Baar eröffnet die Veranstaltung mit traditionellen Klängen und regionalem Charme. Dann folgen zahlreiche Musikerinnen und Musiker der unterschiedlichsten Stilrichtungen:

„Sattler ÄhmSi“ aus Baar bringt Oldschool-Rap auf die Bühne. „Overnoize“ aus Wortelstetten steht für kernigen Deutschrock. Die Münchner Pop-Punk-Szene wird von Julz Heller vertreten. „Dankeschatz“ aus München liefern Deutschpunk, „Blitzer“ aus Augsburg Heavy-Rock-Energie. „Zöttlhead“ ebenfalls aus Augsburg wollen dem Publikum mit ihrer Motörhead-Cover-Show einheizen. „Skassapunk“ aus Mailand bringt italienisches Temperament nach Baar. Die italienische Ska-Punk-Band „Le Iene“ kehrt laut Mitteilung nach ihrem gefeierten Auftritt zurück – zum zweiten Mal beim Moskitos-Festival. Der Singer-Songwriter Andreas Kalb aus Dinkelscherben will mit seinen Liedern überzeugen. „Nathan und Franz – The Heat“ aus Donauwörth liefern Acoustic-Indie und für die härteren Töne sorgt „Hive Leader“ mit kompromisslosem Nu-Metalcore aus dem Augsburger Raum.

Für das Moskitos-Festival läuft der Kartenvorverkauf

Das Moskitos-Festival gilt als Plattform für lokale und internationale Künstler und lädt auch diesmal wieder Bands zur Bewerbung ein – schon fürs nächste Jahr. Wer also 2026 selbst auf der Bühne in Baar stehen möchte, sollte nicht zu lange warten, sagen die Veranstalter. Denn die Konkurrenz sei groß. Das Line-up für das kommende Jahr wird heuer auf dem Festival verkündet. Schon jetzt liegen den Veranstaltern zufolge über 300 Bewerbungen vor – ein klares Zeichen für den Ruf, den das Event mittlerweile in der Musikszene genießt.

Neben der Musik sorgen in diesem Jahr zwei besondere Stände für Abwechslung: Die Paul Watson Foundation informiert über Meeresschutz, während Adrenalin-Körperkunst Tattoo live vor Ort zeigt, wie Haut und Kunst verschmelzen können. (AZ)

Kontakt: Informationen, Tickets und Bewerbungsunterlagen gibt es auf der offiziellen Festival-Website www.moskitosfestival.de.