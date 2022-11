Für Kutschenfahrerin Lea Walter zählt vor allem das Wohl ihrer Ponys

Plus Lea Walter aus Motzenhofen übt einen ungewöhnlichen Sport aus: Kutschenfahren. Sie konnte sich bereits für die deutschen Jugendmeisterschaften qualifizieren.

Kutschen sind nur etwas für den Leonhardiritt, Hochzeiten oder Adelige? Weit gefehlt, denn Kutsche fahren ist schon längst ein ernst zu nehmender Fahrsport, der es auch Lea Walter aus Motzenhofen ( Hollenbach) angetan hat. Doch das bedeutet harte Arbeit für die 19-Jährige. Am Abend vor dem Fernseher sitzen oder am Wochenende ausschlafen? Für Walter ist das selten möglich. Der Fahrsport verlangt ihr einiges ab, doch die Sportlerin erfüllt sich damit einen Kindheitstraum.