Zwei Waschanlagen sind das Ziel von Einbrechern

Ein Einbruch und ein versuchter Einbruch in Waschanlagen haben sich in der Nacht auf Freitag im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen und Todtenweis ereignet. Das berichtet die Aichacher Polizei.

In Motzenhofen versuchten bislang Unbekannte zwischen 23 und 0 Uhr in eine Waschanlage einzudringen. Hierbei entstand am Gebäude ein Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro. Zudem brachen die Täter gewaltsam einen Automaten an der Rückseite des Gebäudes auf und entwendeten die darin befindliche Geldkassette mit circa 300 Euro Inhalt.

Aichacher Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus

In der selben Nacht verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Waschanlage in Todtenweis und entwendeten hier die Geldkassette des Geldwechselautomaten.

Wegen der zeitlichen und örtlichen Nähe der Taten kann ein Zusammenhang derzeit nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei. Sachdienliche Hinweise zu den Taten und den Tätern nimmt die Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-0 entgegen.