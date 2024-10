Ampel in Mühlhausen: Der zweite Morgen läuft besser

Am ersten Morgen gab es ein Verkehrschaos in Mühlhausen, einen Tag danach lief es zwar besser. Trotzdem kann die Verkehrssituation in dem Affinger Ortsteil nach der Inbetriebnahme der Lichtsignalanlage am Gewerbegebiet noch verbessert werden. Und das wird geschehen. Das versicherten am Donnerstag die Verantwortlichen. Trotzdem müssen sich künftig alle, die morgens in Mühlhausen unterwegs sind, auf Abstriche einstellen.

Carmen Jung

Mühlhausen

Markus Jahnel