Betrunkener Radfahrer verletzt Fußgängerin

Ein betrunkener Fahrradfahrer hat beim Affinger Ortsteil Mühlhausen am Samstagmorgen eine jugendliche Fußgängerin verletzt, berichtet die Polizei.

Die 16-Jährige ging gegen 6.20 Uhr mit zwei weiteren Jugendlichen zwischen dem Flughafen Augsburg und Mühlhausen auf dem Geh- und Radweg in Richtung Mühlhausen. In gleicher Richtung fuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Fahrrad. Er übersah laut Polizeibericht offensichtlich die Gruppe Jugendlicher und fuhr von hinten in diese hinein. Die 16-Jährige wurde dabei verletzt und musste im Krankenhaus versorgt werden.

Auch der Radfahrer wird bei dem Unfall bei Mühlhausen verletzt

Der Radfahrer war stark alkoholisiert, so dass er sich jetzt laut Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und fahrlässiger Körperverletzung verantworten muss. Er selbst verletzte sich bei diesem Unfall ebenfalls und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (bac)