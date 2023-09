Die Staatsstraße ist frisch saniert – doch sie hat Bodenwellen

Plus Im August wird die Decke der Staatsstraße 2035 zwischen Flughafen und Mühlhausen erneuert. Autofahrer klagen jetzt über Bodenwellen. Was ist passiert?

Die Staatsstraße 2035 zwischen dem Augsburger Flughafen und Mühlhausen ( Affing) ist frisch saniert. Im August ließ das Staatliche Bauamt Augsburg die beanspruchte Fahrbahndecke erneuern. Das Ergebnis lässt allerdings zu wünschen übrig. Das kritisieren nicht nur Verkehrsteilnehmer. Auch das Bauamt bestätigt, dass die Fahrbahn nach der Sanierung Bodenwellen und Unebenheiten aufweist. Doch woran liegt das?

Fünf Wochen haben die Arbeiten in den Sommerferien gedauert. Der zwei Kilometer lange Streckenabschnitt wurde dafür komplett gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Seither kritisieren Autofahrer die schlechte Qualität. Die Fahrbahn sei "uneben ohne Ende". Da sei die alte Straße sogar besser gewesen – "bis auf die Spurrillen", teilt ein Leser mit.