Mühlhauser Feuerwehr freut sich über Interesse am Tag der offenen Tür

Zum Tag der offenen Tür am 29. Juni freute sich die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen (Gemeinde Affing) sehr, viele Mitbürger begrüßen zu dürfen – und auch insbesondere darüber, viele Kinder glücklich gemacht zu haben. Besonders die Mitmachstationen wie das Löschspielhaus oder die Erste-Hilfe-Station begeisterten die kleinsten Besucher. Bei der Feuerlöschübungsstation konnten Groß und Klein selbst ein Feuer löschen oder im „Rauchraum“ den Umgang mit der Wärmebildkamera kennenlernen. Abgerundet wurde der Tag durch den Tauchcontainer der Berufsfeuerwehr Augsburg und die Fahrzeugausstellung des THW Friedberg.

Am Nachmittag präsentierte die Jugendfeuerwehr noch einen Löschaufbau, für den es viel Applaus gab. Die Feuerwehr Mühlhausen bedankt sich sehr für das Interesse an der ehrenamtlichen Arbeit. Wer sich für die Möglichkeiten der Mitwirkung in der FF Mühlhausen interessiert, ist eingeladen, sich unter www.ff-mühlhausen.de zu informieren.