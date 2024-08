Unbekannter fährt Auto auf Gelände der Schafschlachtung an und flieht

Ein Unbekannter hat im Affinger Ortsteil Mühlhausen ein Auto angefahren und ist danach geflohen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Aichacher Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstag zwischen 18.45 und 19 Uhr an der Augsburger Straße 34 auf dem Gelände der dortigen Schafschlachtung.

Dabei beschädigte der oder die Unbekannte den geparkten Wagen eines 40-Jährigen und fuhr anschließend davon. Die Aichacher Polizei bittet Zeuginnen oder Zeugen um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)