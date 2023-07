Mühlhausen

vor 16 Min.

Unfall: Rollerfahrer stürzt in Mühlhausen

Ein Roller-Fahrer hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Sturz in Mühlhausen leicht verletzt.

Am Seeweg in Mühlhausen kommt es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall. Es stürzt ein Rollerfahrer. Er verletzt sich leicht.

Ein Rollerfahrer hat am Sonntagnachmittag in Mühlhausen ( Affing) einen Unfall gebaut. Laut Polizei stürzte er allein beteiligt und verletzte sich leicht. Der Unfall ereignete sich kurz vor 16 Uhr im Bereich Waller- und Seeweg. Das erklärte ein Sprecher der Einsatzzentrale der Polizei in Augsburg auf Anfrage unserer Redaktion. (jca)

