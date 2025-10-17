Zugemüllte Altkleidercontainer: Dieses Ärgernis kostet Geld

Nicht nur in Aichach ist dieses Phänomen zunehmend zu beobachten: Immer häufiger laden Menschen ihren Müll neben Altkleidercontainern ab. An manchen Stellen türmen sich teilweise mehrmals pro Woche unterschiedliche Mengen an Hausmüll. Sogar Sperrmüll wird gefunden. Für die Entsorger der Altkleidercontainer, häufig gemeinnützige Organisationen, wird das im ganzen Landkreis Aichach-Friedberg zunehmend zum Ärgernis.

Die Aktion Hoffnung hat zahlreiche Sammelbehälter in Aichach stehen. Im gesamten Wittelsbacher Land sind es

sogar über 140. Karin Stippler, bei der Organisation für den Bereich Kommunikation zuständig, bestätigt das Problem. Abfall neben den Containern taucht ihr zufolge überall im Wittelsbacher Land auf. Besonders betroffen sind eher abgelegene Standorte. Dort sei natürlich das Risiko nicht so hoch, gesehen zu werden, weiß Stippler.

Die Entsorger der Altkleider müssen auch den Müll entsorgen

Die Aktion Hoffnung hat sich zur Aufgabe gemacht, die Sammel- und Sortierprozesse von Kleidung zu überprüfen und nachhaltig mitzugestalten. Das Müllproblem verstärkt die aktuellen Probleme der Entsorger, denen derzeit ohnehin schon wegbrechende Absatzmärkte für die Altkleider erheblich zusetzen.

Matthias Lesti, Sachgebietsleiter im Bereich Abfallwirtschaft vom Landesratsamt, kennt das Müll-Phänomen. Und er weiß auch, dass es zunimmt. Lesti geht davon aus, dass der Anteil von nicht verwertbarem Abfall neben den Altkleidercontainern in den vergangenen zehn Jahren von zehn auf mittlerweile 20 bis 30 Prozent gestiegen ist.

Eine Tasche voll mit Haushaltschemikalien, darunter Altöl und ein Abbeizmittel, lag vor Kurzem neben dem Altkleidercontainer an der Aichacher Flurstraße. Foto: Alfons Kern

Müllberge neben den Kleidercontainern sehen nicht nur unschön aus und sind ein Ärgernis für Anwohner, Passanten und Entsorger. Sie verursachen auch Kosten. Karin Stippler weist darauf hin, dass deren Beseitigung zu Zusatzkosten führt. Denn für das Einsammeln und Entsorgen sei beispielsweise eine höhere Anzahl an Mitarbeitern erforderlich. Stippler erhofft sich ein größeres Bewusstsein der Menschen dafür, dass ein Altkleidercontainer kein Ablageplatz für Müll ist. Verstehen kann sie es ohnehin nicht. Denn zur Entsorgung von Müll oder Wertstoffen gebe es doch die Müllabfuhr und Wertstoffhöfe, sagt sie.

Matthias Lesti erklärt den rechtlichen Hintergrund: Die jeweiligen Entsorger, darunter auch das Rote Deutsche Kreuz, müssten für die illegalen Hinterlassenschaften rund um die Container haften und seien für deren Entsorgung zuständig.

Müllproblem: Aktion Hoffnung setzt auf Aufklärung

Um die Altkleidercontainer zu entleeren und die Stellplätze sauber zu halten, sind laut Karin Stippler die Mitarbeiter ihrer Organisation täglich im Wittelsbacher Land unterwegs. Sie stünden zusätzlich im regelmäßigen Kontakt mit den Kommunen und dem Sachgebiet Abfallwirtschaft des Landratsamtes Aichach-Friedberg. Die Aktion Hoffnung setzt auf Aufklärung: „Wir informieren regelmäßig über die ‚richtige‘ Kleiderspende und weisen Bürger und Bürgerinnen darauf hin, dass ein Kleiderbehälter nicht zur Müllentsorgung da ist“, erklärt Stippler.

Nach Ansicht von Matthias Lesti braucht es jedoch mehr, um das Problem zu lösen. Er findet, es müsse eine Kompromisslösung gefunden werden. Potenzielle Lösungsansätze seien etwa kostenfreie Stellplätze für Organisationen wie die Aktion Hoffnung oder finanzielle Zuwendungen. Lesti befürwortet den Einsatz der Hilfsorganisationen uneingeschränkt. Denn sie leisteten einen effektiven Beitrag, um die Sammelsysteme von Altkleidern auch in Zukunft aufrechtzuerhalten.