Mann räumt Autos aus: Anwohner stellen Dieb in Pöttmes

Anwohner haben in Pöttmes einen Dieb auf frischer Tat ertappt und gestellt. Der Mann räumte in der Nacht zum Donnerstag unverschlossene Fahrzeuge aus.

Laut Polizei hatte ein Anwohner in der Bgm.-Rohrmüller-Straße gegen 1.20 Uhr einen unbekannten Mann entdeckt, der unverschlossene Fahrzeuge öffnete und mehrere Gegenstände an sich nahm. Der Zeuge sprach den Verdächtigen an und konnte diesen mithilfe eines weiteren Anwohners bis zum Eintreffen der Polizei an der Flucht hindern.

Die Beamten stellten bei dem 25-Jährigen Gegenstände sicher, die dieser unmittelbar zuvor aus den Kraftfahrzeugen entwendet hatte. Gegen den Mann wird wegen Diebstahls ermittelt. (AZ)